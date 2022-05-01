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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Vefa iftarına katıldı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, vefanın önemine işaret ederek, "Bence vefa anmak ve anılmak. Bu çok güzel bir haslet. Bu millete has bir haslet. Ama bunun bizim partimizde bugün bir yemekle bir kez daha taçlandırılmış olmasını ben çok kıymetli ve çok anlamlı buluyorum." dedi.

KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 11:25 01.05.2022, 12:08
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Vefa iftarına katıldı!

Kirişci, partisinin il başkanlığı tarafından kentteki bir otelde düzenlenen Vefa İftarı programında, Kahramanmaraşlı bir ailenin bireyi olduğunu ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladığını hatırlattı.

İlk, orta ve lise eğitimini Kahramanmaraş'ta bitirmesinin ardından üniversite eğitimi için Adana'ya gittiğini anlatan Kirişci, daha sonra Adana'da iki dönem AK Parti milletvekilliği yaptığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine 4 Mart 2022'de Tarım ve Orman Bakanlığı görevini tevdi etmesinin büyük bir mutluluk olduğunu aktaran Bakan Kirişci, şöyle konuştu:

"Tabi ki bu büyük bir mutluluk. Büyük bir onur. Ama bu mutluluk ve onur, bizim omuzlarımızdaki yükü artırmakta. Bu akşamki yemeğimizin adı 'Vefa', gerçekten 'Vefa' denildiğinde bunun İstanbul'da bir semt olmanın ötesinde bunun AK Parti'de ve sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında artık tabir yerindeyse zirve yaptığını herkesin biliyor olması lazım."

İftar programına, AK Parti'nin değişik kademelerinde görev yapmış dava arkadaşlarının da katıldığına ve gönüllerinin halen AK Parti'de olduğuna işaret eden Kirişci, bu durumun ise kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.

Katılımcılarla milletvekilliği ve sonrasında yaşanan bazı hatıralarını paylaşan Kirişci, şunları kaydetti:

"O zaman 12 yaşında olan şimdi tıp fakültesinde 5'inci sınıfta okuyan kızım listede de ismimizi görmeyince 'Baba bundan sonra ne yapacaksın?' dedi. Ben de senin şoförlüğünü yapacağım kızım dedim. 'Yaşa var ol baba' dedi. Bunun üzerine teşkilatları il ve ilçe binalarımızı teşkilatlarımızı tek tek gezdim ve arkadaşlar ben sizin bu zamana kadar resmi milletvekilinizdim ama bundan sonra fahri milletvekilinizim bana bir iş düşerse her daim olduğu gibi bundan sonra da arayabilirsiniz dedim. Bence vefa anmak ve anılmak. Bu çok güzel bir haslet. Bu millete has bir haslet. Ama bunun bizim partimizde bugün bir yemekle bir kez daha taçlandırılmış olmasını ben çok kıymetli ve çok anlamlı buluyorum."

#Kahramanmaraş #aksu tv haber #Aksu Tv #Vefa İftarı #Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
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