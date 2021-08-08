Tarıma önemli bir katkı sağlandı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesinde bulunan kırsal mahalleleri tek tek ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 08.08.2021, 17:08 08.08.2021, 20:01
Cüceli Mahallesinde çiftçilerle bir araya gelen başkan Güngör bölgedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu
Ziyaret programının sonunda tarım ve orman bakanlığının düzenlediği ‘Zeytin Toplama Makinesi Dağıtım Töreni’ne de katılan Başkan Güngör verilen eğitimler ve donanımlarla tarımda katma değerin artacağını söyledi
Ziyarette Başkan Güngör’e eşlik eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise makinalerın bölgede ilk kez kullanılacağını söyledi
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