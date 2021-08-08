Tarıma önemli bir katkı sağlandı!

Cüceli Mahallesinde çiftçilerle bir araya gelen başkan Güngör bölgedeki çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu

Ziyaret programının sonunda tarım ve orman bakanlığının düzenlediği ‘Zeytin Toplama Makinesi Dağıtım Töreni’ne de katılan Başkan Güngör verilen eğitimler ve donanımlarla tarımda katma değerin artacağını söyledi

Ziyarette Başkan Güngör’e eşlik eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ise makinalerın bölgede ilk kez kullanılacağını söyledi