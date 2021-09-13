Tarımsal üretimde tecrübe paylaşımı

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin 2021 yılı yönetim kurulu çevrimiçi toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Tarımın yaygın olarak yapıldığı bereketli topraklarımızdan tecrübelerimizi paylaşarak dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

KAHRAMANMARAŞ 13.09.2021, 22:33
Tarımsal üretimde tecrübe paylaşımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin düzenlediği çevrimiçi toplantıya katıldı. Türkiye Belediyeler Birliği çatısı altında kurulan ve yerel yönetimlerin tarımsal politikalarında işbirliğini hedefleyen kuruluşun 2021 yılı yönetim kurulu toplantısı Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başkanlığında gerçekleştirildi.

Erzurum, Kocaeli, Şanlıurfa, Gaziantep, Balıkesir ve Samsun büyükşehir belediyelerinin de katıldığı etkinlikte, tarımda üretim hacmini artıracak projeler konuşuldu. Başkan Güngör toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Tarımın yaygın olarak yapıldığı bereketli topraklarımızdan tecrübelerimizi paylaşarak dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu çalışmalarımızın tarımsal üretim hacminin artırılması için önemli adımların başlangıcı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör #Türkiye Belediyeler Birliği #yerel #tarımsal #AksuTV #AksuTVHaber
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