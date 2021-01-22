Tarladan, tüketiciye direkt satış!
Tarladan Tüketiciye Doğrudan Sebze ve Meyve Satışına yoğun ilgi
KAHRAMANMARAŞ 22.01.2021, 18:07
Özçam market tüketicinin hem cebini hem de sağlığını düşünerek, birbirinden uygun kampanyalarla müşterisini memnun bir şekilde evine göndermeye devam ediyor.
Müşterisinin kaliteli alışveriş yapması için tüm imkânları seferber eden Özçam Market, toptan fiyatına perakende satışları ile dikkat çekiyor.
Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, Özçam Marketlerin yapmış olduğu kampanyalar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
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