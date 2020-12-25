Tarladan, tüketiciye direkt satış!

Tarladan Tüketiciye Doğrudan Sebze ve Meyve Satışına yoğun ilgi

Özçam market tüketicinin hem cebini hem de sağlığını düşünerek, bir birinden uygun kampanyalarla müşterisini memnun bir şekilde evine göndermeye devam ediyor.



Müşterisinin kaliteli alışveriş yapması için tüm imkânları seferber eden özçam market, koronavirüs kurallarına da riayet ediyor.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Özçam Marketler Genel Koordinatörü Paşa Gözüaçık, Özçam Marketlerin yapmış olduğu kampanyalar ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.