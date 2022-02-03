Tartışma mahalle kavgasına döndü
Kahramanmaraş’ta iki aile arasında çıkan sözlü tartışma mahalle kavgasına döndü.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 19:40 03.02.2022, 19:44
Dulkadiroğlu İlçesi Duraklı Mahallesi Çomaklı Caddesi üzerinde iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yaklaşık 50 kişinin karıştığı kavga nedeniyle bölgeye polis ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Yapılan ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı sonlandırdı. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çevrede güvenlik önlemi alan polis, olaya karıştığı tespit edilen kişileri gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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