Tartışmak kimseye fayda getirmez! Her iki taraf da bu şehir için çalışıyor

Konuyla ilgili kamuoyu açıklaması yayımlayan, ZMO Kahramanmaraş Şube Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar:” konuşmasından anladığımız kadarıyla, sayın kuzu’da tarım ürünlerinin market raflarında üretildiğini zannediyor olsa gerek. oysa teknolojik gelişmelerden, yem kalitesi ve rasyonlarına, yetiştiricilikten ıslahına kadar tahayyül edemeyecekleri kadar alanda bu küçümsemeye çalıştığı teknik kadroların emeği vardır. , “Vakkas Kuzu’yu kamuoyu önünde derhal özür dilemeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, konuşmalarının çarpıtıldığını belirterek kendisinden özür bekleyen oda başkanlarına; benim burada bir hatam yok. o yüzden kimseden özür dilemeyeceğim. hatam olsa; 7 yaşındaki çocuktan da özür dilerim. ama hatam yok açıklamasında bulundu.