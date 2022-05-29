Taş Araştırmacısı Uzman Mustafa Kemal Koca: ‘’Kahramanmaraş’ın taşı toprağı altından daha değerli’’
Şiiri, sanatı, sanatçısı, önemli kültür adamları, ekonomisi, nüfus yapısı ile Türkiye’nin ender şehirlerinden olan Kahramanmaraş’ta çok önemli yeraltı zenginlikleri bulunuyor.
KAHRAMANMARAŞ 29.05.2022, 11:33 29.05.2022, 12:12
Özellikle Kahramanmaraş’ın Çeşitli Bölgelerinde Önemli Derecede Yakut, Lal Taşı, Kasedon, Sitrin, Amatit, Akik Taşı’nın Rezervi Bulunakta.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taş Araştırmacısı Uzman Mustafa Kemal Koca, kahramanmaraş’ın taşı toprağı altından daha değerli olduğunu söyledi.
Konuşmasının devamında koca, bu rezervlerin çıkartılmasıyla birlikte şehir ekonomisinin çok canlanacağını belirtti.
Namaz Vakti 29 Mayıs 2022
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