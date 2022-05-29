Özellikle Kahramanmaraş’ın Çeşitli Bölgelerinde Önemli Derecede Yakut, Lal Taşı, Kasedon, Sitrin, Amatit, Akik Taşı’nın Rezervi Bulunakta.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taş Araştırmacısı Uzman Mustafa Kemal Koca, kahramanmaraş’ın taşı toprağı altından daha değerli olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında koca, bu rezervlerin çıkartılmasıyla birlikte şehir ekonomisinin çok canlanacağını belirtti.