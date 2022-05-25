Taş araştırmacısı uzman Mustafa Kemal Koca’nın koleksiyonu göz kamaştırıyor
PerforeKoca, 60 farklı şehrin dere yatağı, deniz, dağ ve tepelerinden çıkardığı birçok türdeki taşlarla yaklaşık 3 milyon liralık bir koleksiyon oluşturdu.
KAHRAMANMARAŞ 25.05.2022, 16:12
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Taş Araştırmacısı Uzman Mustafa Kemal Koca, “yaklaşık 15 yıldır topladığım taşlarla bir koleksiyon oluşturdum” dedi.
Konuşmasının devamında koca, taş toplamak için gittiği en zorlu anısını da anlattı.
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