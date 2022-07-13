Taş Boyama Atölyesi Minikleri Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yaz tatillerini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için çeşitli etkinlikleri miniklerle buluşturmaya devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, 16 Temmuz Cumartesi günü ‘Taş Boyama Atölyesi’ miniklerle buluşacak. Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 ve 17.00 olmak üzere üç seans şeklinde çocuklarla bir araya gelecek. 4 – 12 yaş aralığındaki çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek ‘Taş Boyama Atölyesi’ etkinliğine https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2022/06/21/etkinlik-atolyesi-basvuru-formu internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek Taş Boyama Atölyesi’ne tüm çocukların davetli olduğu belirtildi.