Tatil planı yapacaklar dikkat!
Tatil planı yapacaklar dikkat! dolandırıcılar, yüzde 70’e varan indirim yalanını ortaya atıyor, ünlü tatil sitelerini birebir kopyalayıp, vatandaşların hayallerini çalıyorlar. son dönemde sahte siteler üzerinden rezervasyon dolandırıcılığı şikâyetlerinde artış var.
KAHRAMANMARAŞ 15.06.2021, 10:51 15.06.2021, 11:02
Vatandaşlar, İnternet sitesinden ucuza tatil paketi aldığını zannediyor, dolandırıldığını anladığında ise iş işten geçmiş oluyor.
Seyahat Acenta Yetkilisi Mehmet Güzelbulut Tatil planı yaparken dikkat edilmesi gereken hususları Aksu Haber’e anlattı.
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