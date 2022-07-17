Tatile gidenler, dönüş yolculuğuna başladı!

Kahramanmaraş-Kayseri karayolunda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonuna gelinmesiyle tatilciler dönüşe geçti.

Dönüş yolculuğu karayolunda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Güzergahlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, polis ve jandarma ekipleri karayolunda trafik güvenliğinin sağlanması için denetimlerini artırdı.