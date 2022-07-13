Tatili Heyecan Bahçesi’nde değerlendirdiler

Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan heyecan bahçesi, bayram tatilini doğada geçirmek isteyen her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.

45 dönümlük alan üzerinde serbest düşüş, şehir manzaralı bir uçuş zipline, tırmanma duvarı, macera ip parkuru birbirinden heyecanlı etkinlik alanları ve eşsiz doğal güzelliği ile bayram tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Tatilde buraya gelip çeşitli ekstrem sporları yapan vatandaşlar bu tesisin çok güzel olduğunu vurgulayarak kaliteli vakit geçirdiklerini ifade etti.