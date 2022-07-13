Tatili Heyecan Bahçesi’nde değerlendirdiler
Kahramanmaraş Dulkadiroğulları Belediyesi'nin her yaştan vatandaşın eğlenmesi ve aileleriyle keyifli aktiviteler yaparak zaman geçirmesi için inşa ettiği heyecan bahçesi bayram tatilini geçirmek isteyenlerin ilgi odağı oldu.
KAHRAMANMARAŞ 13.07.2022, 17:14 13.07.2022, 18:54
Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan heyecan bahçesi, bayram tatilini doğada geçirmek isteyen her yaştan ziyaretçiyi ağırladı.
45 dönümlük alan üzerinde serbest düşüş, şehir manzaralı bir uçuş zipline, tırmanma duvarı, macera ip parkuru birbirinden heyecanlı etkinlik alanları ve eşsiz doğal güzelliği ile bayram tatilinde ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Tatilde buraya gelip çeşitli ekstrem sporları yapan vatandaşlar bu tesisin çok güzel olduğunu vurgulayarak kaliteli vakit geçirdiklerini ifade etti.
Namaz Vakti 14 Temmuz 2022
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|49
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|36
|48
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|48
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|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
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|36
|44
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|44
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|36
|38
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|52
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|38
|40
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|38
|39
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|38
|38
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|38
|35
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|38
|23
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|38
|22
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|38
|86
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|38
|73
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|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
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|38
|62
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|59
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|55
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|38
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|39
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|39
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|39
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|38
|38
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|38
|35
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