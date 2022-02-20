Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı Kuruldu.

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Seyrantepe mahallesinde kurulan hatıra ormanı için düzenlenen fidan dikim programına Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang , AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç , Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk ÇOŞKUN, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa KOÇ ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa KOÇ” Ülkemizde yapılan başarılı ağaçlandırma çalışmaları sayesinde son 18 yılda 5 milyar 400 milyon fidan toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş İlimizde 2021-2022 yıllarında yaklaşık 3 milyon fidan dikildi, bu sayının yıl sonuna kadar 5 milyon fidan dikimi gerçekleştireceğiz.

Ülkemizin ağaçlandırılmasına katkılarından dolayı Tayvan Hükümetine ve yetkililerine teşekkür ederim“ dedi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç “Tayvan Devleti geçen yıl Kahramanmaraş'taki kırsal bölgede yaşayan çocuklar için bilgisayar gönderdi. Bu sene ise orman yangınlarından mütevellit 30 bin fidan bağışında bulundular " dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “Tayvan Dostluk Hatıra Ormanı projesi kapsamında 30 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Projenin gerçekleşmesini sağlayan Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Tayvan Büyükelçisi Volkan Chih-Yang Huang "Kuşkusuz başta Türkiye olmak üzere bugün dünyada yaşanan orman yangınlarının ana sebebi ikilim değişikliği ve küresel ısınmadır. Bilindiği gibi, aşırı iklim olayları ve iklim değişikliğinden dolayı dünyamız giderek daha ciddi zorluklarla karşı karşıya gelmektedir. Hiçbir ülke küresel iklim krizini tek başına çözemez.

Bugün beraber şahit olduğumuz bu proje, sürdürülebilir bir geleceğe yönelik Tayvan ve Türkiye iş birliğinin ve nesilden nesile dostluğunun bir göstergesi oldu."dedi

Konuşmaların ardından Seyrantepe Mahallesinde oluşturulan Tayvan Dostluk Hatıra Ormanında fidanlar toprakla buluşturuldu.