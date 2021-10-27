Tazeoğlu ve Kılıç Yarın KAFUM’da

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” birbirinden ünlü yazar ve şairleri konuk etmeyi sürdürüyor. 150’ye yakın yayınevinin ve binlerce eserin yer aldığı fuarda, kitapseverler için söyleşi ve imza günleri etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KAFUM’da devam eden 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 28 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 13.00’da Kahraman Tazeoğlu’nu, saat 16.00’da ise Şeyda Betül Kılıç’ı ağırlayacağız. Düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir” bilgisi aktarıldı.