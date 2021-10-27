Tazeoğlu ve Kılıç Yarın KAFUM’da
Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” kapsamında 28 Ekim Perşembe (yarın) usta yazarlar Kahraman Tazeoğlu ve Şeyda Betül Kılıç söyleşi ve imza günü etkinliğiyle kültür sanat dostlarıyla buluşacak.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 19:40
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı” birbirinden ünlü yazar ve şairleri konuk etmeyi sürdürüyor. 150’ye yakın yayınevinin ve binlerce eserin yer aldığı fuarda, kitapseverler için söyleşi ve imza günleri etkinlikleri de gerçekleştiriliyor. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “KAFUM’da devam eden 7. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda 28 Ekim Perşembe günü (yarın) saat 13.00’da Kahraman Tazeoğlu’nu, saat 16.00’da ise Şeyda Betül Kılıç’ı ağırlayacağız. Düzenlenecek söyleşi ve imza günü etkinliğine tüm vatandaşlarımız davetlidir” bilgisi aktarıldı.
Namaz Vakti 27 Ekim 2021
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|O
|P
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|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
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|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
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|10
|9
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|9
|7
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|9
|6
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|O
|P
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|9
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|9
|20
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|9
|17
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|9
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|9
|15
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|9
|14
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|9
|14
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|9
|14
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|9
|14
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|12
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|10
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|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
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|9
|8
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|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
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|10
|17
|8. Rayo Vallecano
|10
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Espanyol
|11
|14
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|10
|13
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|10
|12
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|10
|12
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|11
|10
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|10
|9
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|11
|8
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|9
|7
|19. Levante
|10
|5
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|10
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