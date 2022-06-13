TBB'nin Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması'nın bölge birincileri belirlendi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından bu yıl 8’ncisi düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatlar Kurgusal Duruşma Yarışması 7 bölgede, 7 baronun ev sahipliğinde 61 baronun stajyerleri bölge birinciliğini almak için yarıştı. Bu yarışmanın yapıldığı yerlerden birisi de Kahramanmaraş oldu.

Bölge illerden gelen stajyer avukatlardan oluşan takımların mücadele ettiği “Kurgusal Duruşma Yarışması Akdeniz Bölgesi Elemeleri” ramada otelde gerçekleştirildi.

İki gün süren yarışmada Kahramanmaraş barosu takımı birinci oldu. Yapılan ödül töreninin dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Program sonunda konuşan baro başkanı Burak gül, “hem yarışmaya ev sahipliği yapmaktan hem de birinci olmaktan gurur duyuyoruz.” Diye konuştu.

Elemelerde bölge birincisi olan takımlar Türkiye derecesi için 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek finalde yarışacağı bildirildi.