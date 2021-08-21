TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Elbistan belediyesini ziyaret etti.
Başkan Şentop’u Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkan Mehmet Gürbüz, Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, Partililer Ve Belediye personeli karşıladı.
Daha sonra Başkan Şentop, Başkanlık Makamına Geçerek Milletvekilleri Ve Belediye Başkanlarıyla Bir Süre sohbet etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 35 Yıl Sonra geldiği Elbistan’da İlçenin Geliştiğini Ve Nüfusunun Arttığını Söyleyerek “Güzel Sevdiğimiz Yerde Bulunmaktan Memnuniyet Duyuyorum” dedi.
Başkan şentop: “Kahramanmaraş ziyaretlerimiz kapsamında bugün de Elbistan ilçemizi ziyaret ettik. Ben 35 yıl önce 1986 yılında Elbistan’da bulunmuştum. Birazda onun hatıralarını yâd etmek için arzu ettim, birçok tanıdığımız eşimiz, dostumuz, arkadaşız var burada ama bugüne nasip oldu gelmek. Elbistan çok büyümüş kendini geliştirmiş ve ilçe olarak nüfusu da artmış. Elbistan güzel sevdiğimiz bir yer ve burada bulunmaktan dolayı çok memnuniyet duyuyorum” dedi.
Elbistan Ziyaretinde Başkan Şentop’a, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Cihat Sezal, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti. Muhabir: Gökhan Çalı- Ali Öztürk
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