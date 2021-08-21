TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Maraş Kalesine ziyaret
TBMM Başkanı Mustafa Şentop bir dizi ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş’ta ‘Maraş kalesini’ ziyaret ederek kenti kuş bakışı izledi. Şentop, Şehir Hakkında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’den Bilgiler Aldı.
KAHRAMANMARAŞ 21.08.2021, 12:26 21.08.2021, 13:35
Başkan Şentop daha sonra Kervan Kale de kahvaltı yaparak burada bir süre Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarıyla sohbet etti.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İşlemeli Maraş Usulü Sandık hediye etti.
Şentop, daha sonra kale surlarında gezi yaparak vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.
Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kervan kalede ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.
Muhabir: Gökhan Çalı
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