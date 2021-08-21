TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Maraş Kalesine ziyaret

Başkan Şentop daha sonra Kervan Kale de kahvaltı yaparak burada bir süre Milletvekilleri ve Belediye Başkanlarıyla sohbet etti.



Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a İşlemeli Maraş Usulü Sandık hediye etti.



Şentop, daha sonra kale surlarında gezi yaparak vatandaşlarla birlikte fotoğraf çektirdi.



Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u kervan kalede ağırlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Muhabir: Gökhan Çalı



