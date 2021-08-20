TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Şehrimizde bir dizi temaslarda bulunmak ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı aynı zamanda Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in Oğlu İbrahim Yurday Güvenç’in düğününe katılmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ilk olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Vali Coşkun'dan kentteki çalışmalarla ilgili brifing alan Şentop ile Muş'un ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Şentop ve Muş'un ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal'ın yanı sıra diğer ilgililer de eşlik etti.

Programın devamında heyet Kahramanmaraş sokaklarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek hasbihal etti.

Daha sonra TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek, şehre kazandırılan projeler hakkında bilgi aldı.