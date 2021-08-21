TBMM Başkanı ve Ticaret Bakanı’ndan Başkan Güngör’e Ziyaret
Bir dizi temasta bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Güngör, Meclis Başkanı Şentop ve Ticaret Bakanı Muş’a Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından hediye etti.
KAHRAMANMARAŞ 21.08.2021, 12:49 21.08.2021, 15:34
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Kahramanmaraş’a geldi. Valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi’ne hareket eden heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı. Başkan Güngör, Meclis Başkanı Şentop ve Ticaret Bakanı Muş’a Büyükşehir Belediyesi’nin kültür yayınlarından İkindi Yazıları, Evelahir, Yitiksöz ve Müşterek dergilerini hediye etti. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş Kahramanmaraş’ta bulunmaktan dolayı duydukları memnuniyetlerini ifade ederken, Başkan Hayrettin Güngör ise gerçekleştirilen ziyaret dolayısıyla heyete teşekkürlerini iletti.
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