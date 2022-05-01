TBMM Grup Başkanvekili Ünal: Sektörde Önemli Bir Yere Sahibiz
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti MYK Üyesi TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal beraberinde Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte tarım sektör temsilcileri toplantısına katıldı.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 12:44 01.05.2022, 16:56
Burada bir açıklama yapan TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal 2 hafta önce 2 koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.
Ardından TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal kentin her türlü sorununu çözmek için ak partinin her bir kademesi ile durmaksızın çalıştıklarını dile getirdi.
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