TBMM Grup Başkanvekili Ünal: Sektörde Önemli Bir Yere Sahibiz

Burada bir açıklama yapan TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal 2 hafta önce 2 koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Ardından TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal kentin her türlü sorununu çözmek için ak partinin her bir kademesi ile durmaksızın çalıştıklarını dile getirdi.