TBMM İçişler Komisyon Başkanı Güvenç’ten bayram ziyaretleri!

Başkan Güvenç'i, Burada İlçe Başkanı Mehmet Berk, Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun Ve Partililer Karşıladı.

Çağlayancerit belediyesinin bahçesinde Düzenlenen Bayramlaşma Programında Başkan Güvenç, İlçe halkının istek ve taleplerini dinledi.

TBMM İçişler Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Çağlayanceritlilere Doğalgaz çalışmalarının eylül ayında başlayacağının müjdesini de verdi.

İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Doğanında katıldığı bayramlaşma programında Çağlayancerit ilçe başkanı Mehmet berk, Belediye başkanı Hanifi Sarıaltun ve Kaymakam Özgür İşçimen birer selamlama konuşması yaptı.

İçişler Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Daha Sonra Çağlayancerit İlçesinden Ayrılarak Pazarcık İlçesinde de Partililer ve vatandaşlarla Bayramlaştı.

Başkan Güvenç, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan ve AK Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün Tarafından Karşılandı.

Bayramlaşma Yoğun Katılımla Pazarcık Belediyesinin Bahçesinde Gerçekleşti, Ak Parti İlçe Başkanı Harun Eskigün Ve Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan Selamlama Konuşması Yaptı.

Daha sonra Başkan Güvenç, Pazarcık ilçesine yapılacak olan Çevre yolunun detaylarını paylaştı.



TBMM İçişler Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, iki ilçeye yapmış olduğu bayram ziyaretlerini Aksu Haber’e değerlendirdi.



“Bugün bayramın ikinci günü tüm şehrimiz Coşku ile milletimiz ile beraber bayramını kutluyor. Bizde sabahleyin valiliğimiz de sivil toplum örgütlerinin katılımıyla güzel bir bayramlaşma yaptık. Hemşerilerimizle hasret giderdik uzun süreden sonra ilk defa yüz yüze bayramlaşma yaşıyoruz bunun tadı başka tabii. Ben bayramın rahmete berekete vesile olmasını kardeşliğe dostluğa vesile olmasını temenni ediyorum. Küsleri barışa davet ediyorum arkasından Çağlayancerit’eydik izlediniz coşkuyla bayramlaştık. Şimdi de Pazarcık’tayız. Ben tüm hemşerilerimin bayramını kutluyorum. Bayramın nice yıllar bu ülkede böyle özgürce kardeşlikcesine kurtlanmasını temenni ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bütün hemşerilerimi bir kere daha sevgi saygı muhabbetle selamlıyorum.”



Başkan Güvenç, daha sonra beraberindeki teşkilat mensupları ile birlikte Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, ambulansla otomobilin çarpışması sonrası hayatını kaybeden sağlık çalışanı Ufuk Karataşlı’nın ailesini de ziyaret ederek başsağlığı diledi.