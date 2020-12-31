TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç Aksu TV’yi ziyaret etti

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Aksu TV’yi ziyaret etti.



Yılın Yerel Televizyonu Seçilen Aksu TV’yi Tebrik Eden Başkan Güvenç Aksu TV Çalışanlarına Başarılar Diledi.



Başkan Güvenç, Yeni Yıl Mesajını da Aksu TV Aracılıyla Verdi. Güvenç, yılbaşı gecesinde vatandaşlara ev ziyaretleri yapmayın uyarısında bulundu.



İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, 2020 yılında yaşanana pandemi sürecindeki gelişme ve olayları aksu habere değerlendirdi.



Başkan Güvenç, “Göksun yolu Türkiye’nin değil, dünyanın önemli projelerinden birisidir” dedi.

Ak Parti Kahramanmaraş teşkilatındaki görev değişikliğindeki son durumu da değerlendiren güvenç, yeni göreve gelen başkanlara görevlerinde başarılar diledi.