TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, şehir adına yeni müjdeler paylaştı
Kent siyasetinin marka isimlerinden olan TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç şehrin sorunlarına ışık tutmak adına Ankara temaslarına hız kesmeden devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.11.2021, 16:58
Şehrin sorunlarını bir bir ankara’daki ilgililere ulaştırarak çözüme kavuşturmak için özveriyle çalışan tbmm içişleri komisyonu başkanı güvenç bu noktada birçok kişiyle özel görüşmeler gerçekleştiriyor.
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç şehir adına yeni müjdeler paylaştı.
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