TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç : ''Spora destek vermeye devam edeceğiz''

Güzel bir atmosferde geçen istişare programına, amatör yöneticilerin yanı sıra TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, TÜFAD Başkanı Mesut Çanak, Kulüp Başkanları ve sporcular katıldı.



Programın Açılış Konuşmasını Kahramanmaraş Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ekrem Karaoğlan Yaptı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de kente yapılacak olan spor yatırımlarını amatör spor kulüplerinin yöneticilerine anlattı.



TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tesisleşme anlamında çok mesafe aldık, çok yol aldık. Daha da gidecek çok yolumuz var. Spora destek vermeye devam edeceğiz, heyecanımızı hiçbir şekilde kaybetmeyeceğiz” dedi.



