TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten Andırına ziyaret!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zekeriya Dağ ile birlikte AK Parti ilçe Başkanlığında, İlçe Başkanı Abdulkadir Kayıran ve yönetimini ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 13:14 11.04.2021, 13:25
Güvenç daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı ziyaret etti ve ilçe çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Güvenç, Başkan Doğan'ın Andırın için öngördüğü taleplerini dinledi ve ilçe talepleri üzerine istişarelerde bulundular.
Heyet daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Polis haftalarını tebrik ettiler ve Polis memurlarına tatlı ikram ettiler.
Bir dizi ziyaretler için Andırın’da bulunan Güvenç son olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
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