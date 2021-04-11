TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten Andırına ziyaret!

Güvenç daha sonra Belediye Başkanı Ahmet Doğan’ı ziyaret etti ve ilçe çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Güvenç, Başkan Doğan'ın Andırın için öngördüğü taleplerini dinledi ve ilçe talepleri üzerine istişarelerde bulundular.

Heyet daha sonra İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek, Polis haftalarını tebrik ettiler ve Polis memurlarına tatlı ikram ettiler.

Bir dizi ziyaretler için Andırın’da bulunan Güvenç son olarak esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.