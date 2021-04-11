TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten Pazarcık'a ziyaret!

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in başkanlığında gerçekleşen ziyarete Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Sertpolat, İlçe Koordinatörü Enver Kılınç AK parti il yönetim kurulu üyesi Murat İldeniz, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Harun Eskigün, İlçe Gençlik Kolları Başkanı ve İlçe Kadın Kolları Başkanı katılım sağladı.

Başkan Güvenç ve beraberinde ki heyet Cengiz Topel Mahallesine Kaski tarafından yapılan su şebekesi yenileme çalışmasını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgiler aldı.

Yapılan çalışmayı yerinde inceleyen Başkan Güvenç daha sonra Yukarı Pazarcık çarşı merkezinde Pazarcık Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Aydınlatma direklerini yerinde inceleyerek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.