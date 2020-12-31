TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten yeni yıl mesajı!

Güvenç, “Zorlu bir yılı geride bıraktık. İnşallah yeni yıl ülkemiz ve milletimiz için daha güzel günlere vesile olur” dedi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı mesajında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Güvenç, 2020 yılında insanlığın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Yeni yılda bu sorunların yaşanmaması temennisinde bulunan Güvenç, mesajını şu şekilde sürdürdü: “Pandemi süreciyle geçen 2020 yılını hüzünlü ve buruk bir şekilde geride bıraktık. Devletimizin gücü, milletimizin sabrı ve ferasetiyle kontrol altında tuttuğumuz bu pandemi sürecinin 2021 yılında son bulmasını ümit ediyorum. Dünyada ve ülkemizde ortaya konulan aşı çalışmaları, bu sorunun çözüle bileceğine bir işarettir. Ancak milletimizin bu sorunla mücadelede üzerine düşeni yapması ve kurallara uyması da ayrıca öneme sahiptir. Bu süreçte devletimiz em ekonomik, hem sosyal, hem de siyasi açıdan çok önemli başarılara da imza atmıştır. Devletimizin her açıdan güçlü olması, dünya ülkeleri arasında söz sahibi olması son derece önemlidir. Geçtiğimiz yılda net olarak gördüğümüz en önemli husus budur. Ülkemiz hem kendi haklarını hem de dost ve müttefik ülkelerin haklarını her platformda adaletli bir şekilde savunmuştur. Milletimizin gururla takip ettiği bu tablo daha da gelişmekte ve artmaktadır. İnşallah yeni yıl ile birlikte 2023 hedeflerine daha kararlı ve azimli bir şekilde devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, yeni yılın başta ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”