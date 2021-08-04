TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç'ten ziyaret!

Bu kapsamda Güvenç, Pazarcık İlçe Kaymakamı Adil Nas, Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, İlçe Başkanı Harun Eskigün, Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak ve ilçe teşkilatı ile birlikte Pazarcık Belediyesinde, ilçenin yol, su ve doğalgaz problemleriyle ilgili KASKİ Ve Armadaş yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç ve beraberindekiler Evri Mahallesinde Pazarcık Belediyesi tarafından yapımı tüm hızıyla devam eden millet konağında incelemelerde bulundu.