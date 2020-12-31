TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’ten polis ekiplerine sıcak çorba!

Güvenç ziyaretler sırasında pandemi döneminin kahramanları sağlık çalışanları ile bir araya gelerek nöbet başında olan sağlık çalışanlarına sıcak çorba ikramında bulundu.

Şehrin güvenliği için canla başla mücadele eden kahraman polis ekiplerinide unutmayan güvenç uygulama noktasındaki polis ekiplerinide ziyaret etti.

Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunanTBMM İçişleri Komisyon Başkanı Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, tüm milletimizin yeni yılını kutlarım ifadelerini kullandı.