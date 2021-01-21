TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapımına 16 milyon TL daha aktarılarak toplam kaynağı 47 milyon olan Tomsuklu OSB için çalışmalar son hızıyla devam ediyor.

Konuyla ilgili olarak Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Tomsuklu Tekstil İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan, Defterdar Mehmet ÇOBAN ve ilgililer katılım sağladı.

Toplantı sonunda bir açıklama yapan Tekstil İhtisas Tomsuklu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arıkan hukuki süreçlerin çözümünün ardından en kısa zamanda hizmete gireceğini belirtti.

Daha sonra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun sürecin değerlendirildiğini söyleyerek bölgede devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, ise zor bir süreçten geçildiğine dikkat çekerek bütün amacın çalışmaların bir an önce bitmesinin sağlanması olduğunu söyledi.

Toplantının ardından TBMM İçişleri Komisyon Başkanı aynı zamanda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, kent genelinden ulusal ve yerel baz da hizmet veren basın temsilcilerini ziyaret etti. Bu kapsamda Dijital platformda hizmet eden Tivi 46 imtiyaz sahibi İbrahim Karadeniz, Akit ve Yeni şafak Gazeteleri Kahramanmaraş temsilcisi Erdal Kırı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Daha sonra Güvenç Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneğinin ziyaret ederek burada üyelerle bir süre sohbet etti.