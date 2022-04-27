TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç, vatandaşlarla buluştu

Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Binasında gerçekleşen vekil – halk buluşmasında güvenç vatandaşların dertlerine ortak olarak onlara çözüm önerileri sundu.

Burada Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Güvenç, “Elimizden geldiğince milletimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” Dedi.

Ayrıca Güvenç, tüm herkesin kadir gecesini de tebrik etti.