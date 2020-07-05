TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç bir dizi ziyaretler için memleketi Kahramanmaraş’a geldi

Güvenç, Dulkadiroğlu İlçesi, Söğütlü mahallesinde hayvancılık ve Maraş Biberi üretimi yapan Muhtar Hasan Şanlı ve çiftçilerin tesislerinde incelemelerde bulundu.

Tarla ve hayvancılık tesislerinde incelemelerde bulunan Güvenç, “Maraş Biberi Hasat hazırlığına hazırlanan tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar diliyorum” dedi.

Söğütlü Mahallesindeki incelemelerinden ardından Pazarcık İlçesi merkezine yapılacak olan sıcak asfalt için altyapı çalışmalarını da yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından Pazarcık Ak Parti ilçe teşkilatını da ziyaret eden Güvenç, hasbihal ederek istişarelerde bulundu.