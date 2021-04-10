TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç'ten Pazarcık'a ziyaret!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK parti İl Başkan Yardımcısı Necmettin Sertpolat, İlçe Koordinatörü Enver Kılınç ve Murat İldeniz Pazarcık ilçesine bir ziyaret gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 10.04.2021, 14:55
Heyet öncelikli olarak Pazarcık belediyesine ziyaret gerçekleştirerek ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazarcık ilçesi Kartalkaya Bulvarında yapımı devam eden kaldırım çalışmasını yerinde inceleyen heyet çalışma yapan ekiplerden bilgiler aldı.
Heyet daha sonrasında Pazarcık çarşı esnafıyla bir araya gelerek esnafın taleplerini dinledi.
Son olarak İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç’in başkanlığında ilçe binasında vatandaşlarla bir araya gelen heyet vatandaşların isteklerini ve taleplerini dinledi.
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