TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç 1300 konutun inşaatını gezdi

Milletvekili Güvenç’e Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve yetkililer eşlik etti.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay çalışmalara tüm hızıyla devam ettiklerini en kısa sürede konutları sahiplerine teslim edeceklerini söyledi.

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ise çok özel bir çalışma olduğuna dikkat çekerek tüm Kahramanmaraş halkına hayırlı olmasını diledi.