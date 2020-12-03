TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç gündemi değerlendirdi!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.
KAHRAMANMARAŞ 03.12.2020, 18:58 03.12.2020, 21:26
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve aynı zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç bir televizyon programına katılım sağladı.
Güvenç burada ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na eleştirilerde bulundu.
Güvenç konuşmasının devamında Katar değil de bir İngiliz ortak olsaydı tepki gösterilir miydi ifadelerini kullandı.
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