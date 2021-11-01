TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç sözü aldı!

Sahneye gelen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ise Kahramanmaraş’ta nasibinin olduğunu söyleyerek otistik okulunu yapmak üzere söz verdi.

Konuşmaların Ardından Aksu Tv Canlı Yayınına Katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Tosyalı ailesine teşekkürlerini iletti.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise en kısa zamanda Kahramanmaraş’a sosyal eser bırakacağız ifadelerine yer verdi.