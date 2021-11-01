TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç sözü aldı!
Onikişubat Belediyesi ve Hayırsever İş İnsanı Alper Topçuoğlu tarafından özel çocuklar için yapılan, Hamidiye-Bekir Topçuoğlu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin açılış töreninde konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı’yı sahneye davet ederek otistik okulu sözü istedi.
KAHRAMANMARAŞ 01.11.2021, 15:23 01.11.2021, 18:18
Sahneye gelen Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı ise Kahramanmaraş’ta nasibinin olduğunu söyleyerek otistik okulunu yapmak üzere söz verdi.
Konuşmaların Ardından Aksu Tv Canlı Yayınına Katılan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç Tosyalı ailesine teşekkürlerini iletti.
Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Tosyalı Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı ise en kısa zamanda Kahramanmaraş’a sosyal eser bırakacağız ifadelerine yer verdi.
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