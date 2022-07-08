TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç'ten Kurban Bayramı Mesajı!
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
KAHRAMANMARAŞ 08.07.2022, 12:35
Başkan Güvenç, mesajında şunları söyledi: “Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek bayramın, milletimiz, İslam Âlemi ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini, kurtuluşumuza vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Mübarek bayram günlerinin, milletimizle birlikte tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Hac farizasını yerine getirmek için mübarek topraklarda bulunan kardeşlerimizin ibadetlerinin kabul ve makbul olmasını Allah’tan diliyorum. Rabbimizden, uzak-yakın tüm coğrafyalarda zulüm altında inleyen mazlumlara kurtuluş niyaz ediyorum. Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza barış getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun.”
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