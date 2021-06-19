TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç’ten Ziyaretler!
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Ziyaretleri Kapsamında İlk Olarak Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2021, 17:10 19.06.2021, 19:20
Güvenç Daha Sonra Teknik Makina Sanatkârları Esnaf Odası Başkanlığını Ziyaret Etti.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Güvenç’e Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ak Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu Ak Parti İl Ve İlçe Teşkilatları da Eşlik Etti.
Güvenç Ve Beraberindekiler Son Olarak Sanayi Esnaflarını Ziyaret Ederek Sorun Ve Taleplerini Yerinde Dinledi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Aynı Zamanda Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Esnafların Yanlarında Olduklarını Dile Getirerek Sorun Ve Taleplerine Çözüm Üretmeye Devam Edeceklerini Sözlerine Ekledi.
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