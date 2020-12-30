TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Güvenç, önce göçük alanı sonra filtre çalışması inceledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (RBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, beraberinde Milletvekili Ahmet Özdemir, İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile birlikte geçtiğimiz günlerde toprak kayması meydana gelen AEL kömür işletme sahası ile filtre çalışmaları devam eden Afşin Elbistan A Termik Santralinde incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde güvenç ve beraberindeki heyete ilgililer tarafından bilgi aktarıldı.

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirten güvenç, göçüğün sebebinin uzman ekipler tarafından incelendiğini ve bir daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken bütün tedbirlerin alınması için gereken çalışmaların yapılacağını söyledi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’de bölgenin hassasiyetleri doğrultusunda kalabalık bir heyetle inceleme yürütüldüğünü söyledi.

Güvenç ve beraberindeki heyet, Afşin-Elbistan a termik santralini de ziyaret ederek filtre çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Güvenç burada yaptığı açıklamada, filtre çalışmasının mart ayı sonunda bitirilmiş olacağını söyledi.

İşletme müdürlüğünü de ziyaret eden güvenç burada basın toplantısı düzenledi