TC Kimlik kartında yeni dönem

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinde ikinci adımı atıldı

Toplam 50 ilde nüfus müdürlüklerinde başlayan işlemlerin ardından kısa sürede ülke genelinde Nüfus Müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek

Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanına kavuşacak.



