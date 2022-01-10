TC Kimlik kartında yeni dönem
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinin ikinci adımını oluşturan TC Kimlik kartına e-İmza yüklenmesi işlemine bugünden itibaren 50 ilde başlandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.01.2022, 15:54 10.01.2022, 17:29
İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılında hayata geçirilen Hayat Kimliğinle Kolay projesinde ikinci adımı atıldı
Toplam 50 ilde nüfus müdürlüklerinde başlayan işlemlerin ardından kısa sürede ülke genelinde Nüfus Müdürlüklerinde, tapu müdürlüklerinde ve bankalarda e-İmza yüklenme işlemleri yapılabilecek
Uygulama ile vatandaşlar yeni nesil kimlik kartını sürücü belgesi olarak kullanabilmelerinin yanı sıra e-İmza olarak da kullanabilmesi imkanına kavuşacak.
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