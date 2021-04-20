Tebrikler Kahramanmaraş’ın gururu Sevilay Öztürk!



Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde milli sporcumuz ve Kahramanmaraş’ın gururu Sevilay Öztürk yine memleketine madalyalarla döndü.



Milli sporcu Öztürk, gençler ve açık yaş kategorisinde 50 metre kelebek stilinde birinci olurken. 50 metre sırtüstü ve serbestte ise ikinciliği elde etti. 200 metre serbest stil gençler kategorisi finalinde ise Sevilay Öztürk 03.30.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.



Milli Sporcu Sevilay Öztürk, Avrupa’da yapılan yarışmalar ile elde ettiği dereceleri Aksu Habere anlattı.