Tedavi olabilmek için varlığını kanıtlamaya çalışıyor

Elbistan’ın kırsal Uncular Mahallesi’nde yaşayan Şevket Körne adlı vatandaş, varlığını kanıtlamaya çalışıyor.

Doğumundan 6 ay sonra babasını, kaybeden Körne’nin nüfus kaydı yaptırılmadı.

1991 yılında hayatını Hatice Akdağ ile birleştiren Körne, nüfus kaydı olmadığı için resmi nikah yaptıramadı. Dünyaya gelen 6 çocuğa da annesinin soyadı verildi.

Omuriliğindeki kitle nedeni ile yatağa bağımlı hale gelen Körne, hastanede tedavi olabilmek için şimdi varlığını kanıtlamaya çalışıyor.

İlerleyen hastalığının tedavi edilmesi için hastaneye başvuran Körne’nin nüfus kaydı olmadığı için hastane girişi yapılamıyor.

Tedavi olup eski sağlığına kavuşmak isteyen Körne, nüfus kaydının yapılması için mahkemeye başvurdu.

Konuşa zorluğu da çeken Körne, baba ve annesinin olmamasından dolayı nüfus kaydını yaptıran olmadığını ve öylece kaldığını söyledi.

Şevket Körne ile 1991 yılında evlenen Hatice Akdağ, o yıllarda uğraşmalarına rağmen bir türlü kayıt yaptıramadıklarını söyledi.

Kimlik bilgilerinin olmadığı için eşinin tedavisini yaptıramadıklarını belirten Akdağ: “Biz 1991 yılında evlendik. Kimliği yoktu. Çok uğraştım ama köyden de çıkamadık, bir türlü kaydını yaptıramadık. Resmi nikahımızda yapılmadı. Altı çocuğumuz oldu, babamın soyadını verdik. Bugüne kadar herhangi bir resmi kurumda işimiz olmadı. Yakalandığı bel fıtığının tedavi edilmesi için hastaneye gittiğimizde giriş yapılamadığı için tedavi ettiremedik. Kimliği olmadığı için hastanelere almıyorlar. Şimdi kimlik almak için uğraşıyoruz ama bir türlü olmuyor. Eşimin varlığını kanıtlayabilmek için son çare olarak mahkemeye müracaat ettik.” diye konuştu.

Kızı Kezban Akdağ’da: “Babama kimlik alabilmek için birkaç defa başvuru yaptık ama sonuç alamadık. Şu an var olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Kimliği olmadığı için tedavisini yaptıramıyoruz. Omuriliğinde kitle var, gün geçtikçe hastalığı ilerliyor, acil ameliyat olup tedavi olması lazım. Tedavisini yaptırtabilmemiz için de kimlik lazım. Özel hastanede 100 bin lira civarında para istiyorlar, karşılayacak maddi imkanımız bulunmuyor. İstediğimiz tek şey devlet hastanesinde tedavi olması için bir kimliktir. Babamın sağlığına kavuşabilmesi için bir an önce kimlik kaydının yapılmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.