Tedavide yeni dönem! Molnupiravir ilacının kullanımı haftaya başlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

'Molnupiravir' ilacını Aksu Haber’e değerlendiren KSÜ Tıp Fakültesi COVİD-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik, virüsün çoğalmasını engelleyecek önemli bir ilaç olduğunu söyledi.

Konuşmasının devamında Nazik, Covid tedavisinde kullanılan diğer ilaçlara karşı, çıkacak olan bu ilaç, hastaneye yatışı ve yatan hastaların ölümünü yarı yarıya azaltacağını ifade etti.