Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açıldı

Bu anlamda Onikişubat Belediyesi’nin Tekir Mahallesi’ne yapmış olduğu Onikişubat Belediyesi Tekir İmam Hatip Ortaokulu ve Tekir Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin açılışı yapıldı.

Aksu TV ekranlarında da canlı yayınlanan programda konuşan Tekir Mahalle Muhtarı Ali Koyuncu, “mahallesine desteklerinden dolayı Hanefi Mahçiçek’e teşekkür etti.

Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, yapılan bu okulumuzla birlikte buradaki öğrencilerimiz ilim irfan sahibi olacaklardır” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,” öğrencilere ve eğitime destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan’da, eğitim verdiği değerden dolayı Hanefi Mahçiçek’i takdir etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, bu okul yapımlarının artarak devam edeceğini söyledi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, “yapılan bu okulun yanında bir pansiyonda kazandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, “yapılan bu okulumuz tekir mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.