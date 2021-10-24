Tekir mahalle muhtarlığı hizmet binası düzenlenen törenle açıldı!
Hayırsever İş İnsanı Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun’un yapımını üstlendiği hizmet binasının açılışı şenlik havasında kutlandı.
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2021, 15:32 24.10.2021, 18:18
Açılışa kent protokolü, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Burada açılış konuşması yapan Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ve Vali Ömer Faruk Coşkun, Hayırsever İş İnsanı Orhan Akkoyun’un tekir mahallesine kazandırmış olduğu muhtarlık hizmet binası açılışının hayırlara vesile getirmesini diledi.
Tekir Mahalle Muhtarı Ali Akkoyun, “mahallemizden desteklerini esirgemeyin değerli ağabeyim Orhan Akkoyun’a çok teşekkür ederim” dedi.
Tekir mahallesine hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden, Hayırsever İş İnsanı Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun’da, “yeni muhtarlık binamız, tekir mahallemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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