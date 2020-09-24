Tekke için 551 konut müjdesi! Ekim’de ihaleye çıkıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güngör, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un şehrimizi ziyaretinde Yusuflar Mahallesi Kentsel Dönüşüm çalışmamızla da ilgili görüşmelerimiz olmuştu. Bu kapsamda Bakanlığımızın desteğini aldık. Ardından hemen çalışmalarımıza başladık. Yeni konutlar için rezerv alanlarımızı Bakanlığımıza devretmiştik” diye konuştu.

İhaleler Ekim’de

Yeni konutlar için ihaleye çıkılacağını müjdeleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Bakanlığımız Saçaklızade’de inşa edilecek 113 konut için 2 Ekim’de, Kurtlar Mahallesi’nde inşa edilecek 438 konut için ise 12 Ekim’de ihaleye çıkıyor. Bu iki ihale kapsamında 551 konut daha inşa edilmiş olacak. Sayın Bakanımız Murat Kurum’a destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

İlk Etapta Dış Cepheye Geçildi

Büyükşehir Belediyesi tarafından Saçaklızade’de başlatılan 95 konutluk proje ile ilgili de bilgileri paylaşan Başkan Güngör, “95 konut ve 4 iş yerinin bulunduğu projemizin kaba inşaatını tamamladık. Ekiplerimiz dış cephede çalışmalarına başladı. İnşallah kısa süre içerisinde bu projemizi tamamlayarak konutları hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.