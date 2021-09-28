TEKNOFEST 2021’e katılan ‘Filikaelçi’ takımı birinci oldu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Celal Kurşun'un danışmanlığını yaptığı, Fizik Bölümü yüksek lisans öğrencisi Yusuf Ziya Elçi'nin takım kaptanlığını yürüttüğü ‘Filikaelçi’ takımı TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde su üstü insansız arama kurtarma aracı "OtoFilika" isimli projeyle birinci oldu.
KAHRAMANMARAŞ 28.09.2021, 10:21
TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan ‘Filikaelçi’ takımını tebrik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Ülkemize ve insanımıza katma değer oluşturmayı hedefleyen her türlü çabayı üniversite olarak destekliyoruz. Üniversitemize bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.
KSÜ ailesi olarak projenin danışmanlığını yürüten Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Celal Kurşun'u ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Ziya Elçi’yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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