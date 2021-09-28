TEKNOFEST 2021’e katılan ‘Filikaelçi’ takımı birinci oldu

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2021 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Afet Yönetimi kategorisinde birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan ‘Filikaelçi’ takımını tebrik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, “Ülkemize ve insanımıza katma değer oluşturmayı hedefleyen her türlü çabayı üniversite olarak destekliyoruz. Üniversitemize bu başarıyı ve gururu yaşattıkları için proje ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

KSÜ ailesi olarak projenin danışmanlığını yürüten Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Celal Kurşun'u ve yüksek lisans öğrencimiz Yusuf Ziya Elçi’yi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.