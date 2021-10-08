TEKNOFEST ve TÜBİTAK’ta dereceye giren öğrencilerimiz ödüllendirildi

Öğretmen İlkay Akgürbüz danışmanlığında “Turizm Teknolojileri” kategorisinde yarışan Nuri Pakdil BİLSEM takımımız, Türkiye üçüncülüğü elde ederek büyük bir başarıya imza attı. “Astrogeometrik Barkod” adlı proje ile yarışan öğrencilerimiz Ayşin Akgürbüz ve Emine Nacar, bu proje ile ürettikleri yerli barkod sistemi sayesinde coğrafi tescil işareti almış ürünlerde sahteciliğin önüne geçmeyi amaçladı.

Öğretmen Özlem Kahraman’ın danışmanlığında “Eğitim Teknolojileri” kategorisinde yarışan Nuri Pakdil BİLSEM öğrencilerimiz Elif Tokçu ve Efe Palabıyık ise “Engelsiz Matematik” adlı projesi ile Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer aldı.

Öğretmen Özlem Kahraman’ın danışmanlığında bir diğer kategori olan “İnsanlık Yararına”da yarışan Nuri Pakdil BİLSEM öğrencilerimiz Elif Kevser Kerler ve Muhammet Furkan Demirci ise “Buğulanmayan Gözlük” projesi ile yine Türkiye sıralamasında üst basamaklarda yer aldı.

TÜBİTAK 2204-B yarışmalarında ise öğretmen Nurullah Kılınç danışmanlığında “Dokunsal Endemik Bitkiler Kataloğu” adlı proje ile Türkiye üçüncülüğü elde eden Nuri Pakdil BİLSEM öğrencimiz Hümeyra Ertuğrul, Türkiye’de yetişen belli başlı endemik bitkilerin kabartmalı 3 boyutlu çizimleri ve görme engellilerin okuyabilecekleri breille alfabesi ile açıklanmasından oluşan bir katalog geliştirerek hem öğrencilerin hem de tüm görme engellilerin Türkiye’de yetişen endemik bitkileri tanımalarını sağlayacak bir ürün ortaya çıkardı.

Öğrencilerimizin elde ettikleri başarılar ile ilgili konuşan İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman, “Onların başarıları, bizim başarımız. Onların bu haklı başarısı bizim için ayrıca bir onur vesilesidir. Kendilerine ve öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.

İl Millî Eğitim Müdürümüz Yusuf Kahraman’ın öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimizi ödüllendirmesinin ardından program sona erdi.