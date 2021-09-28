Teknofest’te Kahramanmaraş rüzgârı esti!

Bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest’te, Serhan Çalık Ortaokulu Matematik Öğretmeni Yusuf Ziya Elçi, İYT-Afet Yönetimi Kategorisi Üniversite ve Üzeri Seviyesi yarışmasında Türkiye Birinciliği elde ederken Nuri Pakdil Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, Turizm Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye 3.sü oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “Teknofest’te dereceye giren öğretmen ve öğrencilerimiz şehrimizi gururlandırdı, başarılarından dolayı kendilerini tebrik ediyorum” dedi.